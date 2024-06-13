Куда отправиться отдыхать на поезде в Казахстане?

Традиционно у пассажиров привлекательными направлениями для летнего отдыха считаются озера Алаколь, Балхаш, Каспийское море, а также города Астана, Алматы, Туркестан, Шымкент и курортная зона Борового. Путешествие в поезде – это удобный, достаточно комфортный и безопасный способ передвижения.

Самым популярным курортным местом остается побережья озера Алаколь. До него можно добраться поездами по 12 маршрутам. Составы курсируют из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей, а также впервые в этом году из Кызылорды. Десять маршрутов обслуживает АО «Пассажирские перевозки», два — частные перевозчики. В этом году на 16 тыс. увеличили количество доступных мест в поездах до Алаколя по сравнению с прошлым годом. Всего пассажирам Нацперевозчик предложил 270 тыс. мест. Для комфортного проезда пассажиров все вагоны поездов АО «Пассажирские перевозки» до побережья оснащены кондиционерами.

До озера Балхаш можно добраться на поездах, которые курсируют по 7 различным маршрутам. Удобный маршрут можно выбрать и до Курорт-Борового, куда ходят поезда по 14 маршрутам. До Туркестана можно добраться поездами по 16 маршрутам. До Актау поезда ходят по 6 маршрутам, в том числе и самому длинному маршруту в стране — из Мангистау в Семей и обратно. Пассажирский поезд № 37 связывает запад и восток Казахстана. В пути состав находится 128 часов. Проезжает 50 станций и 3,2 тысячи километров.

Самое большое количество железнодорожных маршрутов ориентировано на Астану – 37. Ежемесячно по ним перевозиться 1 миллион пассажиров, включая как местных жителей, так и гостей города. В южные города следуют 29 маршрутов до Алматы и 20 маршрутов до Шымкента.

В летний период поездами Национального перевозчика планируется перевезти более 4,2 млн пассажиров.

Цена на железнодорожные билеты зависит от расстояния и класса вагонов. Например, на одном из популярных маршрутов стоимость билета на поезд №204/203 «Шымкент-Астана» составляет 10 421 тенге за плацкарт и 15 824 тенге за купе. В пригородном направлении №7507/7508 «Астана-Курорт Боровое» цена билета составляет 2 307 тенге за сидячее место.

Пассажирам также предлагается услуга «Проезд с пересадкой», которая позволяет доехать до нужного города, пересаживаясь на другие поезда.

Национальный перевозчик настоятельно рекомендует пассажирам заранее планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно, чтобы избежать неудобств и гарантировать себе место в поезде на нужную дату.

При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания» на сайте по продажам билетов или в кассах АО «Пассажирские перевозки».