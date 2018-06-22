Малый бизнес освобожден от уплаты обязательных членских взносов в «Атамекен» еще на 3 года. Такое решение принял Съезд Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Как было отмечено на Съезде, с момента создания Национальной палаты предпринимателей, плательщиками взносов являются представители крупного и среднего бизнеса — 22 тысячи субъектов предпринимательства. Все остальные члены, а их более 980 тысяч, были освобождены от уплаты взносов на 5 лет. Это в основном индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства.

В 2015 году подходы по обязательным членским взносам были пересмотрены. Их размеры были снижены и дифференцированы. От уплаты взносов были полностью освобождены организации, использующие труд инвалидов. В результате общие обязательства были снижены в 2 раза. Но при этом члены «Атамекена» равны в своих правах вне зависимости от размера бизнеса, оплаты взносов и пользуются услугами НПП в равной мере.

Как отметил член Правления НПП РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов, понятные и прозрачные системы распределения и контроля за использованием средств Нацпалаты позволили обеспечить экономное и бездефицитное исполнение бюджета и на данный момент нет необходимости создания дополнительной финансовой нагрузки на малый бизнес.

«Такой подход позволит выстроить долгосрочные партнёрские взаимоотношения между Национальной палатой предпринимателей и субъектами бизнеса», — подчеркнул Ельдос Рамазанов.

Предложение об освобождении субъектов малого бизнеса от уплаты членских взносов на 3 года участники Съезда поддержали полностью.

Клара Серикбаева