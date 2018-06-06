ДТП произошло 4 июня вечером при подъезде к городу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Водитель автомашины Audi, превысив скорость, въехал в заднюю часть грузовика. Иномарку от удара отбросило, она загорелась. Мужчина, находившийся в салоне авто, погиб.

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ДВД ЮКО и сообщили, что водитель Audi в автомашине находился один. «Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть УВД Туркестана.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа данного подразделения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УВД Туркестана по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», — сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Досудебное расследование проводится дознавателями города Туркестан, добавили в полиции.