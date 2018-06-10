ЮКО: мырзашольцы выражают особую благодарность Главе государства.

В связи с образованием новых районов в поселке Атакент Мактааральского района с участием акима области Жансеита Туймебаева прошло мероприятие «Елбасының Жарлығы — өңірдің өркендеуі».

В нем приняли участие секретарь областного маслихата К.Балабиев, первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Н.Жолдасов, а также депутаты областного маслихата, общественные деятели, представители интеллигенции.

Нна центральном стадионе «Алпамыс батыр» зрители смогли окунуться в историю становления района. В своем поздравительном слове глава региона Ж.Туймебаев поздравил местных жителей, подчеркнув важность исторического события.

«Южноказахстанцы с большой радостью поддержали Указ Главы государства. Народ выражает свою признательность Президенту, который разделил самые густонаселенные районы области.

В Советском Союзе 35 наших соотечественников, уроженцев этого района были удостоены звания Героя Социалистического Труда. Искренне поздравляю всех Вас с этим знаменательным событием для Южно-Казахстанской области!», — сказал Ж. Туймебаев.

Стоит отметить, что сейчас территория вновь созданного Жетысайского района составляет 104428 га, население — 172 903 человек. Он будет состоять из 13 сельских округов и 113 населенных пунктов. Районный центр — город Жетысай.

Вместе с тем, территория Мактааральского района составит 80970 га, а население — 131 781 человек. Районный центр – поселок Мырзакент.

В ходе торжественного мероприятия аким области наградил ряд граждан, внесших свой вклад в развитие региона. В частности, медалью «За заслуги перед Областью» были награждены старшая медсестра центральной районной больницы Кокбаева Карлыгаш, председатель крестьянского хозяйства Арапов Алейдар, а также Кенжаев Туркмон и Онгаров Сейтбек.

Кроме того, грамотами и благодарственными письмами акима области были награждены ряд жителей, работающие в сфере здравоохранения, образования, предпринимательства и правоохранительных органов.

Мероприятие продолжилось концертной программе, где зрители смогли увидеть выступления местных музыкантов.

Пресс-служба акима ЮКО