АО «Национальные информационные технологии» сообщает о том, что на портале eGov.kz физическому лицу, желающему получить электронную справку на другого человека, достаточно авторизоваться на портале без ЭЦП и подтвердить свой запрос посредством одноразового смс-пароля.

Напомним, в январе этого года в рамках пилотного проекта «Услуги без справок» был запущен сервис по получению электронных справок третьими лицами.

Как теперь происходит процесс?

Заинтересованное лицо, авторизовавшись на портале электронного правительства, выбирает раздел «Сервис получения справок третьими лицами» и заполняет в поле «ИИН» данные человека, на которого запрашивает справку. Если гражданин зарегистрирован в базе мобильных граждан, то заинтересованное лицо выбирает вид справки и подтверждает запрос посредством одноразового пароля.

После этого гражданину направляется сообщение в Личный кабинет портала и sms-сообщение с просьбой в течение 2 часов разрешить получение справки на него или отказать в ее получении.

В случае разрешения, заинтересованному лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет.

Стоит отметить, что если справку на гражданина запрашивает юридическое лицо или госорган, то запрос подписывается ЭЦП.

Какие справки на ваше имя могут запрашивать третьи лица самостоятельно через портал eGov.kz?

адресная справка с места жительства;

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества;

справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество;

справка о наличии либо отсутствии судимости.

Справочно:

По данным АО «НИТ», по состоянию на 1 июня т.г., третьими лицами получены 4344 адресных справок, 853 справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица, 290 справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и 306 справок о наличии либо отсутствии судимости.

Напомним, чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Для этого нужно в «Личном кабинете» на портале eGov.kz, в графе «телефон» указать номер телефона, тем самым зарегистрировав себя в базе мобильных граждан, или же привязять номер телефона к ИИН, обратившись во фронт-офисы (ЦОН/СпецЦОН) НАО Госкорпорации «Правительство для граждан».