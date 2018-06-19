Оснований для слухов нет.

В Нацбанке РК не видят фундаментальных оснований для девальвации тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков на расширенном заседании комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

На заседании обсуждался проект Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», с сопутствующими поправками в законодательство.

«Что связано с курсом тенге — мы сделали официальное заявление, что все эти слухи, или действия, которые вызваны этими слухами, они, в принципе, не имеют никакой почвы. Потому, что если посмотреть сейчас на курс рубля, то он, хоть и волатильный, но существенных изменений по нему не происходит. Цена на нефть существенно превышает заложенные параметры в бюджете страны. Мы видели эти слухи, они регулярно возникают. Если вспомнить прошедшие годы, то у нас каждый раз в период отпусков, в летний период возникают слухи о грядущей корректировке курса, девальвации. Сейчас, в данный конкретный момент времени, в этом году, никаких фундаментальных оснований для того, чтобы эти слухи имели почву, их нет. Также были озвучены различные целевые параметры по российскому рублю, якобы Национальный банк их выдерживает, и поэтому старается изменить курс доллара к тенге на валютном рынке. Никаких параметров у нас нет. Если посмотреть статистику по нашим интервенциям, то за все прошедшие месяцы мы, фактически, заканчиваем с нулевыми интервенциями», — сказал О.Смоляков, отвечая на вопросы депутатов.

Зампред Нацбанка отметил, что рынок может реагировать и на слухи о девальвации. Кроме того, ожидается существенный рост пенсий и зарплат, и это, в определенной степени, дополняет ликвидность. Основной задачей законопроекта о валютном регулировании и валютном контроле является расширение мониторинга валютных операций и сокращение иностранной валюты в расчётах на территории Казахстана.

После обсуждения комитет принял решение вынести оба законопроекта на пленарное заседание палаты.