Им стал Алтай Сембекулы Али. Родился в 1985 году в селе Жанатас Жамбылской области.

Имеет высшее экономическое образование, владеет русским, турецким и английским языками. Начал карьеру в 2005 году как сотрудник центра связи предприятия «Рахат Палас Отель» казахстанско-австрийского АО «Рахат».

Затем занимал должности внештатного и штатного менеджера департамента субсидирования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», был главным специалистом городского суда Астаны.

Кроме того, работал главным консультантом главного инспектора отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК, главным консультантом отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК, главным экспертом секретариата Премьер-Министра РК, главным экспертом управления внешних связей Премьер-Министра РК.