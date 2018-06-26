Партийцы призывают жителей отдаленных районов Шардары, Мактаарала, Сарыагаша не беспокоиться, потому как областной филиал не прекращает работу в Шымкенте.

Жительница Сайрамского района Бактыкыз Арысбаева уверена, что ей помогут нуротановцы. Поэтому пишет заявление, затем его зарегистрирует. Сначала многодетная мать была расстроена, что ей теперь придется ехать в Туркестан, так как по телевидению узнала, что областной центр переезжает. Но ее успокоили, объяснили, что общественная приемная работу продолжит в Шымкенте.

Бактыкыз Арысбаева, жительница Сайрамского района: «У меня семеро детей, нет жилья. Пришла просить, чтобы нам помогли. Надеюсь, что меня поддержат. И хорошо, что не надо ехать в Туркестан».

То, что областной филиал партии «Нур Отан» переедет в Туркестан, уже известно. Но работу нуротановцы продолжат и здесь, и там. Общественные приемные продолжат прием согласно графикам и планам. Прием будут вести начиная от депутатов областного маслихата и до руководителей управлений.

Нурмахан Жолдасов, первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан»: «Жителям региона нет причин беспокоиться. Мы как работали, так и будем работать. Общественные приемные не прекратят работу, у нас есть и районные, и городские филиалы, люди могут обратиться в любой. Мы — областной филиал — рано или поздно переедем в Туркестан. Но прием граждан будет вестись и здесь».

Партийцы призывают жителей отдаленных районов Шардары, Мактаарала, Сарыагаша не беспокоиться, потому как областной филиал не прекращает работу в Шымкенте. Как и прежде ведется прием заявлении граждан в общественной приемной. По возможности нуротановцы окажут содействие в решении вопросов.