«Ордабасы» одержал волевую победу над «Акжайыком»

Уважаемые болельщики и любители футбола. Представляем вашему вниманию репортаж с матча 15 тура чемпионата РК между шымкентским «Ордабасы» и «Акжайыком».

КПЛ-2018. 15 ТУР. ОБЗОР МАТЧА ОРДАБАСЫ — АКЖАЙЫК 2:1

Кахабер Цхададзе: «Замены сделали свое дело и решили исход матча».

Главный тренер «Ордабасы» прокомментировал матч 15 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Акжайык» 2:1

— В первую очередь поблагодарю наших болельщиков за поддержку, и наших футболистов за то, что очень сильно сегодня постарались. Когда человек много трудится обязательно приходит успех, так и было сегодня. Сегодня мы все хорошо проанализировали и допустили только одну ошибку в первом тайме, когда фланговая передача прошла, и мы гол пропустили. После перестроений, когда Бертольо выдвинули чуть выше, у нас пошла игра, и первый раз в команда в этом сезоне перестроилась на два центральных защитника, мы очень много работали, и хорошо, что футболисты очень здорово выполнили свои задания. Замены сделали свое дело и решили исход матча, когда игрок выходит на замену и показывает свой характер, свою игру, это здорово. Нам надо много работать, мы всего пять тренировок провели, но я думаю футболисты понимают наши требования, и я думаю мы будем еще прибавлять, они хотят с нами работать, это видно на тренировках. Еще раз поздравляю с заслуженной победой, и забей мы столько моментов во втором тайме, и мы могли выиграть с крупным счетом, но мы выиграли и это главное.

Артур Авакянц: «Сегодня не «Ордабасы» выиграл, а мы проиграли».

И.о главного тренера «Акжайыка» прокомментировал матч 15 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Акжайык» 2:1

— Можно только сожалеть о таких поражениях, мне жалко труд ребят, пропустили таких два таких нелепых гола. Я думаю что сегодня не «Ордабасы» выиграл, а мы проиграли. Нам сегодня не хватило скорости в атаке, и мы сегодня сделали глупые ошибки в обороне.

Кирилл Ковальчук: «Мы атаковали до конца игры, даже при счете 2:1».

Полузащитник «Ордабасы» прокомментировал матч 15 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Акжайык» 2:1

— Мы в принципе контролировали ход матча, была установка контроль мяча и постоянно создавать давление на соперника, но гости очень сильно закрылись, играли вторым номером, у нас немного не получалось, то что было задумано, но мы атаковали до конца игры, даже при счете 2:1, хотели еще забить, были моменты. Сегодня мы должны были дома побеждать, мы понимали, что соперник очень хорошо обороняется, было тяжело, плюс мы пропустили, создали ошибку в обороне, хорошо, что сравняли счет в первом тайме, и забили во втором тайме еще один гол. Заслуженная победа, хочу поздравить болельщиков с долгожданной победой, потому что нам нужно подниматься по турнирной таблице, набирать очки, потому-что мы и раньше играли хорошо, но не выигрывали. Сейчас у нас новый тренер, интересная работа и требования, учимся играть по новому стилю, и я думаю мы будем через игры прибавлять во всех компонентах.

Иван Нагаев: «Сегодня мы играли только на победу».

Нападающий «Ордабасы» прокомментировал матч 15 тура Премьер-лиги «Ордабасы» — «Акжайык» 2:1

— Сегодня все ребята были готовы к этому непростому матчу, хорошо настроились, учитывая нашу неудачную выездную игру, да и вообще после ряда неудачных игр. Сегодня мы играли только на победу, по ходу матча проигрывали, но сумели собраться и вырвать победу над таким непростым соперником. У нас сейчас новый тренер и мы стараемся выполнять все требования нашего тренерского штаба, теперь спокойно будем готовиться к следующему матчу.

Ихсан Кадыров