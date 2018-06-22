Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев и Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков посетили с рабочей поездкой город Туркестан.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев ознакомил его с планом развития города как областного центра. В частности, он доложил о проекте развития нового административно-делового центра города и о дальнейшей модернизации транспортной, строительной инфраструктуры.

«Для строительства нового городка в восточной части города Туркестан выделено 670 гектаров земли. Площадь административно-делового центра, который расположится на данной территории, составит 170 гектаров. В том числе, на 300 гектарах возведут многоэтажные жилые дома, где будут проживать около 65 тысячи человек. Также здесь расположатся областной акимат, территориальные учреждения, правоохранительные органы, дома культуры, выставочный центр, школа, парк, места отдыха», — сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, аким Туркестанской области Ж. Туймебаев рассказал о проекте «Көне Түркістан» («Древний Туркестан»), направленный на модернизацию исторической части города. В рамках проекта проведут работы по реконструкции крепостных сооружений вокруг мавзолея Х. А. Яссави.

Представлены 2 версии реализации идейного значения проекта «Көне Түркістан». Один из них, получить от стран-членов организации «ТЮРКСОЙ» проектные предложения по формированию культурных объектов в определенном историческом и архитектурном стиле, предложив им построить соответствующие объекты.

Во втором варианте запланировано провести работы не только по привлечению инвестиций со стороны тюркоязычных стран, но и привлечь отечественных и других инвесторов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день численность населения города Туркестан составляет около 162 тыс. человек. За последние годы в городе активно ведется строительство жилых домов. В 2017 году введено в эксплуатацию 33 368 кв. метров жилья.