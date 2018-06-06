Вслед за кратковременным потеплением ожидается понижение температуры.

В ближайшие дни погоду в Казахстане будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с районов Поволжья и Южного Урала. Под их влиянием в северной половине республики местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра и понижение температуры воздуха, сообщает РГП «КАЗГИДРОМЕТ».

В отдельных районах южной половины Казахстана также возможен кратковременный дождь. Ожидается ослабление жары, дневная температура понизится с +30+39 до +25+30.

В Западно-Казахстанской области в связи с ожидаемым усилением ветра в период с 12.00 ч. 6 июня до 20 ч. 7 июня 2018 г. объявлено штормовое предупреждение. 6 июня днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление западного ветра до 15-20 м/с. г. Уральск: 6 июня днем ожидается гроза, возможен град, усиление западного ветра порывы до 18 м/с.

7 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с.

В г. Уральск 7 июня ожидается усиление западного ветра порывы до 18 м/с.