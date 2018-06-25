В Казахстане на каждую тысячу ювелирных украшений приходится всего 2-3 изделия отечественного производства. Глава Лиги ювелиров РК Кайсар Жумагалиев считает, что на рынке сложилась нездоровая ситуация, сообщает forbes.kz.

Государство, по его мнению, давит на официальных продавцов и не борется с контрабандой. Законопослушные ювелиры в таких условиях вынуждены сворачивать производство, так как оно становится экономически невыгодным. 90% продаваемых в Казахстане золотых украшений, по данным Лиги ювелиров, ввезены в страну нелегально. Может быть и ваши тоже?

«Рынок наводнен дешевыми поддельными изделиями. Никто не задается вопросом, почему на мировой бирже грамм золота 585 пробы стоит $41,12 (цена на дату публикации – F), а в Казахстане в готовом зарубежном изделии с работой ювелира, с «растаможкой» цена ниже? Если так будет продолжаться, мы казахстанские национальные изделия на массовом рынке никогда не увидим. Хотя в мире наша «ювелирка» высоко ценится. На зарубежных выставках скупают все наше серебро в национальном стиле, сделанное вручную. Ручная работа ценится, а мы себе штамповку берем.

Уровень подделок сейчас такой, что старый дедовский метод проверки кислотой не работает. На рынке появились искусственные бриллианты, которые можно отличить только с помощью специального оборудования», — рассказал К. Жумагалиев.

Покупая новые украшения, проверьте надежность компании-изготовителя, наличие сайта и информации в соцсетях. Обратите внимание на паспорт изделия и этикетку. Согласно казахстанскому ГОСТу, указывается наименование товара, адрес компании, сайт (если имеется), вес, проба, размер, количество, качество и цвет вставок. У бриллиантов указывается каратность, цвет и качество в буквенном соотношении, например — H/SI1 (расшифровка – желтовато-белый, мелкие заметные включения). Вся информация должна быть в печатном формате, а не написана от руки. Сравните изделие с другими, с аналогичным весом, пробой и вставками. Если цена очень низкая, стоит задуматься. А уже купленные ювелирные изделия можно проверить, проведя экспертизу золота и вставок в Пробирной палате.

Справка

По примерным подсчетам Лиги ювелиров в стране торгуют ювелирными изделиями более 10 тыс. человек. В Алматы, в известном всем торговом центре, торгуют порядка 200, на рынках южной столицы – более 3500 человек. В Астане более 2 тыс. Например, в Шымкенте только на одном рынке, мы подсчитали сами и точно знаем, на «золотых рядах» стоит 700 человек. А это, как минимум, недополученный государством НДС в размере 1 млн 260 тыс. тенге. Исходим из того, что на одном небольшом лотке на базаре находится продукции примерно на 15 млн тенге.