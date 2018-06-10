10 июня в столице стартует VI Международный театральный фестиваль «Самғау» в рамках празднования 20-летия Астаны, сообщает astana.gov.kz

Фестиваль продлится до 16 июня. Зрители смогут увидеть лучшие постановки коллективов из разных регионов Казахстана и стран ближнего зарубежья. Постановки будут проходить на сцене русского, казахского драмтеатров, а также на помостах театра «Жастар».

Фестиваль проводится столичным управлением культуры и спорта уже шестой год подряд с целью укрепления сотрудничества в области театрального искусства. Среди участников нынешнего фестиваля театры из Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана, а также Петропавловска, Усть-Каменогорска, Шымкента и Астаны.

Татарский государственный драматический театр выступит с «Медеей» Х. Мюллера. Кыргызский национальный академический драматический театр им. Т. Абдомомунова и Нарынский областной академический музыкально-драматический театр им. М. Рыскулова везут на фестиваль драму-притчу К. Иманалиева «Коркут Ата» и драму «Маң».

Самаркандский музыкально-драматический театр из Узбекистана покажет постановку Т. Жужанугли «Лавина». Столичный театр «Жастар» подготовил для фестиваля трагифарс Н. Гоголя «Ревизор». Горьковцы покажут сцены из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», а Казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева – комедию Дж. Патрика «Қымбатты Памела».

Среди участников театрального фестиваля в этом году также Молодежный театр Восточно-Казахстанского областного драматического театра (г. Усть-Каменогорск) с мюзиклом «Аршын мал алан», Областной академический казахский драматический театр им. Ж. Шанина (г. Шымкент) с трагедией «Қарагөз» М. Ауезова, Южно-Казахстанский областной русский драматический театр (г. Шымкент) со спектаклем по роману Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» и Казахский музыкально-драматический театр им. С. Муканова из г. Петропавловск.

В рамках фестиваля «Самғау» театралы проведут мастер-классы по вокалу, сценической речи, сценическому движению и актерскому мастерству.