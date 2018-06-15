В больнице Шымкента скончался 18-летний юноша. Предположительно, смерть произошла от менингита.

После смерти выпускника школы, который поступил в больницу с подозрением на менингит, в Шымкенте закрыли летний лагерь, сообщает InformБЮРО.

18-летний юноша скончался 15 июня в городской инфекционной больнице. В больницу он поступил в 6 часов утра с высокой температурой и буквально через час умер.

В Управлении здравоохранения ЮКО сообщили, что окончательный диагноз ещё не поставлен, всё станет ясно после исследования.

Медики уже начали брать анализы у людей, которые контактировали с умершим юношей в последние дни.

Погибший был выпускником школы № 9 и единственным ребёнком в семье.

В пресс-службе отдела образования Шымкента сообщили, что в учебном заведении после случившегося закрыли функционировавший летний лагерь. В школе с утра побывали сотрудники прокуратуры и руководство облздрава, рассказала пресс-секретарь отдела образования Махаббат Махамбеткарим.