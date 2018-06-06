В областном филиале партии «Нур Отан» прошло партийное слушание по выполнению государственной программы развития образования и науки до 2019 года.

Заместитель руководителя областного управления образования Ардак Садыкова отчиталась о необходимых средствах для реализации программы. Как выяснялось, деньги выделяются из Нацфонда и областного бюджета.

В прошлом году в эксплуатацию ввели 21 новую школу. Сейчас ведутся строительные работы на 12 аварийных и 11 трехсменных школах. К концу этого года строительство 12 школ будет завершено. Также проводится плановая работа по повышению качества образования.

Ардак Садыкова, зам.руководителя областного управления образования: «В прошлом году в июне в Шымкенте был запущен пилотный проект по приему детей дошкольного возраста в электронном виде.

Этот метод сейчас опробируют в четырех районах области: Тулькубасском, Ордабасинском, Казыгуртском, Отырарском и в городах Арысь и Туркестан. Эксперименту дали положительную оценку в республике. Актуальность нововведения как раз совпала с цифровизацией в стране».

Также на заседании выступила руководитель департамента по контролю сферы образования Жанат Тажиева. Она указала на проблемы: » По данным 1 января 2018 года из 1029 школ — 11 трехсменные, а 12 школ находятся в аварийном состоянии. Качество предоставления услуг и уровень образования учеников в таких школах очень низкие».

На что Ардак Садыкова ответила, что по всем этим вопросам ведется плановая работа. Подводя итоги встречи, были даны предложения по активизации медиации, переходу на электронные услуги, предоставлению в Совет попечителей школы и обсуждению распределения недельных почасовых нагрузок учителей в методологических ассоциациях.