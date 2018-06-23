С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидается шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на юге – пыльная буря. Лишь на западе республики погода без осадков, сообщает «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, местами ожидается шквал, возможен град, ночью и утром в отдельных районах туман. В Акмолинской, днем в Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается шквал, усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах возможно выпадение града. В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града. В Южно-Казахстанской области утром и днем местами ожидается пыльная буря, шквал, ветер 15-20 м/с. В Павлодарской, днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Атырауской, местами в Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.

На большей части Мангистауской, местами в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской , Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.