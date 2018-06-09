Наша семья переехала в Малайзию из Шымкента. Впервые папа приехал сюда в 1994 году, у него здесь были партнеры по бизнесу. Тогда ему понравилась Малайзия, и он решил отправить старших сыновей учить английский язык в этой стране. Поэтому два моих брата уехали в Малайзию, и один из них решил остаться жить и развиваться здесь.

В итоге мой брат живет в Малайзии уже 20 лет, а мы приехали чуть позже, после того как он здесь обосновался. Сейчас почти вся семья живет в Куала-Лумпуре, здесь живет наш отец, четверо братьев и две сестры. В Казахстане у нас остались еще брат и сестра.

Сейчас почти вся семья живет в Куала-Лумпуре, здесь живет наш отец, пять братьев и три сестры

Были периоды, когда мы уезжали в Казахстан на год-полтора, но в итоге возвращались, и кто-то из нашей семьи всегда находился здесь.

Мой папа и старшие братья основали компанию в Малайзии и живут здесь по рабочим визам. Я первое время находился здесь по визе от родителей, потом перешел на студенческую, а теперь тоже сделал рабочую.

Помимо совершенно другого климата и ритма жизни, в Малайзии есть сильные контрасты между этническими группами. Это страна, где 40 % населения — это этническая группа коренных малазийцев, около 25 % — китайцы, 15 % — индусы, а остальные приезжие. Но при этом все толерантны, уважительно относятся друг к другу. Здесь можно увидеть китайский храм в 200 метрах от мечети, это интересно и необычно.

Жить с семьей здесь комфортно. Малайзия славится медициной, и местная страховка покрывает практически все расходы по медицинским услугам. Например, три года назад я пролежал в больнице 2 недели и по итогу должен был заплатить 2500 долларов. В то время у меня была студенческая виза и медицинская страховка, поэтому я просто предоставил свою медицинскую карту, и все расходы записали на счет страховой компании.

В городах немало многоэтажных домов, которые называются кондоминиумы. В таких домах стандартная планировка, есть детская площадка, маленький спортзал, бассейн. Это удобно для людей, особенно если у тебя семья.

Единственное, тут большие расстояния между разными районами в городе. Например, мы находимся в пригороде, и до центра города — 14 километров. Но мы привыкли к таким дистанциям.

Для мигрантов в Малайзии есть популярная программа Malaysia My Second Home. Суть в том, что вы открываете бизнес в Малайзии либо инвестируете деньги, или кладете их на счет, и получаете визу на десять лет и льготы на покупку недвижимости.

Мой старший брат начинал с того, что работал в Куала-Лумпуре русскоговорящим гидом. Как правило, люди, которые приезжают сюда отдыхать и нанимают гидов — это достаточно состоятельные бизнесмены.

Когда приезжали, они видели потенциальные возможности в этой стране, и мой брат начал сотрудничать с ними, развиваться. Он начал поставлять мебель из Индонезии, потом появился спрос на пальмовое масло, и эта деятельность переросла в логистику.

А позже, когда наработалась клиентская база и поставки были налажены, мы решили, что надо попробовать что-то еще, и выбрали ресторанный бизнес. Наверное, потому что мы узбеки, наш папа хорошо готовит, и можно сказать, это у нас в крови.

Мы занимаемся ресторанным бизнесом и логистикой. Но сказать, что мы занимаемся только этим, значит сказать, что мы практически ничем не занимаемся. Мы всегда ищем новые возможности, и если такие появляются, мы не отказываемся от возможности сотрудничества. У нас есть определенные планки, цели, нам постоянно хочется добиваться чего-то большего.

Мы лидеры в сегменте казахской, узбекской и русской кухонь

Наш первый ресторан в Малайзии называется Astana restaurant, там мы подаем блюда узбекской, казахской и русской кухонь. Мы открыли его в густонаселенном студенческом районе SriPetaling, потому что хотели охватить русскоговорящий рынок, а на тот момент в Малайзии было много русскоговорящих студентов. За время работы у нас открылись еще три точки. Второй ресторан появился в штате Selangor, который называют городом будущего. В этом штате у нас также есть одна точка в фудкорте на автовокзале, где мы подаем фастфуд, приближенный к турецкой кухне. Еще у нас есть кофейня-пекарня, в которой мы подаем традиционные торты, которые популярны в странах СНГ. Жена моего брата любит печь и поэтому дорабатывала некоторые рецепты блюд под предпочтения местного населения.

Наш ресторан — один из тех, кто продержался в Малайзии продолжительное время. Он работает уже шесть лет, и мы лидеры в сегменте казахской, узбекской и русской кухонь. За это время открывалось много мест с акцентом на нашу кухню, но все они закрывались по разным причинам.

Я не скажу, что у нас все было гладко. Конечно, были сложности и даже моменты, когда хотелось опустить руки, и мы думали, что, возможно, ресторанный бизнес — это не для нас. Но постепенно ты учишься на своих ошибках, находишь выходы из разных ситуаций и продолжаешь развивать дело.

О распределении обязанностей и принципах работы

Мы стараемся не смешивать семейные отношения с деловыми. Что касается работы, у нас все строго, рабочие вопросы остаются на работе, а дома, когда мы собираемся вместе, мы просто семья.

Рассказал weproject.kz Руслан Юнусметов, 21 год, родной город — Шымкент, маркетинговый менеджер