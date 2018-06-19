Законопослушный Шарик, так называют щенка, который ждал на перекрестке пока загорится зеленый свет светофора, чтобы перейти дорогу. На кадрах отчетливо видно, что четвероногий друг идет по «зебре», не нарушая правил.

После перехода Шарик ждет разрешающий свет автоматического регулировщика уже на следующем переходе. И лишь, дождавшись, вместе с пешеходами шагает через дорогу.

Многие жители Шымкента часто становятся свидетелями того, как четвероногие друзья человека соблюдают правила дорожного движения, в отличие от людей.

К слову, дежурные полицейские за такую «гражданскую» позицию подкармливают щенка и считают, что Шарик был бы неплохим сотрудником полиции. Сам же пес на месте не сидит, бегает по улицами, подает пример людям, как правильно переходить улицу.

Шуддин Саидов