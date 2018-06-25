Утром и днем 25 июня местами по Туркестанской области сохраняются гроза, шквал. В течение суток местами по области сохраняется усиление северо-западного ветра 15-20, порывы 25 м/с.
При сильном ветре необходимо:
— по возможности переждите непогоду в капитальном строении;
— находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями;
— плотно закрывать все окна в доме или квартире;
— находясь в помещении, держитесь дальше от окон, не пользуйтесь электроприборами.
— по возможности переждите непогоду в капитальном строении;
— находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями;
— плотно закрывать все окна в доме или квартире;
— находясь в помещении, держитесь дальше от окон, не пользуйтесь электроприборами.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112»!