Утром и днем 25 июня местами по Туркестанской области сохраняются гроза, шквал. В течение суток местами по области сохраняется усиление северо-западного ветра 15-20, порывы 25 м/с.

При сильном ветре необходимо:

— по возможности переждите непогоду в капитальном строении;

— находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями;

— плотно закрывать все окна в доме или квартире;

— находясь в помещении, держитесь дальше от окон, не пользуйтесь электроприборами.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112»!