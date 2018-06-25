В Казахстане вопрос увеличения социальных выплат многодетным матерям пока не рассматривается. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день данный вопрос не стоит на повестке дня. Единственное, что мы сделали — в том законопроекте, который сегодня находится на подписании Главы государства «Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», мы рассматриваем вопрос закрепления понятия «многодетная семья» в Кодексе «О браке и супружестве», — сказала Светлана Жакупова, отвечая на вопросы журналистов после брифинга в здании Правительства.

По словам вице-министра, такого закрепления на законодательном уровне до сегодняшнего дня не было. «Соответственно, мы вывели данный вид пособия. Они раньше получали специальные государственные пособия, а сейчас мы их вывели как пособия семьям, имеющим детей, то есть они выделены в отдельную категорию», — пояснила Светлана Жакупова.

Как отметила вице-министр, эти изменения законодательно закрепляют все льготы, предусмотренные для многодетной семьи. «Это и налоговые льготы, это и уплата государственной пошлины, есть льготы при получении госуслуг, полностью это закрепление идет законодательно.

Раньше это не было унифицировано, делалось как: в одном законе ссылка на другой закон и так далее. Сейчас все полностью будет синхронизировано. Мы совместно с Минюстом проделали эту работу», — пояснила Светлана Жакупова.

Она также отметила, что вопрос увеличения социальных выплат многодетным матерям пока не рассматривается. «Все вопросы по повышению или пересмотру размера выплат в перспективе будут рассматриваться на соответствие международным стандартам.

Сегодня те выплаты, которые мы обеспечиваем, даются пожизненно. Некоторые говорят: «Зачем мне эти 10 тысяч тенге, я бы их не получала бы и не заметила бы».

На сегодня, если вы посмотрите, средний возраст многодетной матери, которая получила «Алтын алка» или «Кумис алка», составляет от 35 до 40 лет. Поэтому учитывая, если от 35 до 80 лет считать, то сам период выплат обеспечивает тот максимальный размер, который они могли бы получить. Считайте — 35 лет и 80 лет, то есть 45 лет она получает выплаты — каждый месяц по 15 тысяч тенге», — добавила Светлана Жакупова.