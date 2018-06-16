Справку по расчету размера базовой пенсии можно получить через eGov

Справку по расчету размера базовой пенсионной выплаты можно получить через портал eGov.kz. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии», передает Tengrinews.kz.

Воспользовавшись данным сервисом, расположенным на главной странице портала eGov.kz, пенсионер получает справку о том, в каком размере он будет получать новую базовую пенсионную выплату. При этом отмечается, что для получения справки можно зайти на портал без ЭЦП, авторизовавшись лишь по ИИН, и при помощи SMS-пароля или ЭЦП подтвердить свой запрос.

«Главная цель интегрирования информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК, ЕНПФ и портала электронного правительства — это возможность получения всей информации о своих пенсионных отчислениях и накоплениях, не выходя из дома. Теперь при изменениях расчетов базовой пенсионной выплаты граждане пенсионного возраста смогут получить необходимую информацию в режиме онлайн», — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «НИТ».

На портале электронного правительства можно также заказать услуги: «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) ЕНПФ» и «Получение справки о пенсионных отчислениях». Услуги расположены в категории «Гражданам», рубрика «Трудоустройство и занятость», раздел «Трудовые отношения». Данные услуги оказываются бесплатно.