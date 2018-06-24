Строящаяся мечеть горела в Шымкенте, передает Tengrinews.kz. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД Казахстана.

Видео горящей мечети появилось в паблике v_shimkente в Instagram. Пожар произошел 22 июня. По информации пресс-службы, вызов поступил в 23.10.

«В микрорайоне Нурсат по проспекту Астана в новостроящемся минарете на территории мечети произошло загорание опалубки на площади 196 квадратных метров. Пожар локализован в 23.41 и ликвидирован в 01.18 23 июня», — сообщили в пресс-службе.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На место выезжали сотрудники ДЧС города: 38 сотрудников и восемь единиц техники.