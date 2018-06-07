С 2018 года предприниматели, продающие товары через Интернет на специально разработанных сайтах или посредством социальных сетей, освобождаются от уплаты КПН и ИПН на 100%.

Предприниматели, торгующие онлайн, смогут воспользоваться стопроцентной льготой по уплате корпоративного подоходного и индивидуального подоходного налога.

Как пояснил ведущий специалист Управления государственных доходов по Абайскому району Биржана Сауирбаева, уже разработан механизм администрирования субъектов электронной торговли для предоставления им налоговых преференций. Он рассказал, на каких условиях предприниматель будет, собственно, считаться субъектом электронной торговли.

«Три главных условия. Это обязательное заключение электронного договора. Осуществление безналичного расчета. И доставка товара: у бизнеса должна быть своя курьерская служба или договор с курьерской компанией», — сообщил Б. Сауирбаев.

Стимулом торговать через интернет для предпринимателей станут разработанные налоговые преференции — предприниматели освобождаются от уплаты КПН (для юридических лиц) и ИПН (для индивидуальных предпринимателей).

Должен быть соблюден принцип 90 на 10. Чтобы применить льготу, совокупный годовой доход должен составлять от сделки не менее 90%. Плюс три условия, о которых я сказал изначально.

Для получения льгот предпринимателям предстоит встать на учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, — торговля товарами. Комитетом уже разработан проект уведомления о начале или прекращении деятельности. Уведомление разработано в простом и понятном для заполнения формате.

«Эту форму налогоплательщик будет предоставлять в явочном порядке, либо в последующем — через портал государственной базы данных и лицензирования. Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрено, что предприниматели в части уменьшения оплаты должны предоставлять информацию в ДГД по утвержденным срокам и формам. Форма будет предоставляться раз в год, до 31 марта.

Есть альтернативная форма — предоставление электронного счета-фактуры по каждой сделке через информационную систему ЭСФ», — сообщил Б. Сауирбаев.

Вместе с тем, Налоговым кодексом предусмотрено, что банки обязаны предоставлять сведения о наличии банковских счетов предпринимателей, осуществляющих интернет-торговлю.

Для исполнения данной нормы Комитет государственных доходов намерен разработать вместе с банками специальный сервис, на который будут направляться списки зарегистрированных налогоплательщиков. Сведения будут передаваться автоматически, раз в год.

Будет также разработан автоматизированный камеральный контроль, предпринимателю будут сразу же направляться уведомления об устранении нарушений.

Кстати, крупные магазины (например, магазины электроники), которые уже имеют свои сайты с возможностью заказать товары онлайн, не смогут воспользоваться льготами. Для этого им придется регистрировать два самостоятельных юридических лица («Магазин» и «Магазин-онлайн»).