Трехмесячный запрет на импорт бензина из России в Казахстан могут ввести уже в этом месяце. Глава Минэнерго РК Канат Бозумбаев рассказал о причинах этого решения, передает Nur.kz

Он отметил, что в Казахстане сейчас с лихвой хватает своего бензина.

По словам министра, в запасах страны содержится почти 330 тонн топлива, в то время как потребность в нем составляет 200 тысяч тонн.

Он полагает, что, если темпы производства бензина в Казахстане останутся прежними, плюс в конце лета заработает оборудование каталитического крекинга на НПЗ в Шымкенте, то осенью рынок переполнится — мы будем располагать 500 или 600 тысячами тонн топлива.

Именно поэтому, по словам министра, объемы импорта будут снижаться, а также решаться вопросы по экспорту нефтепродуктов.

Он добавил, что находящийся на обсуждении проект приказа проходит процедуру общественного обсуждения и, если не возникнет серьезных возражений, он будет принят уже в июне.

Напомним, ранее мы сообщали, что проект приказа о трехмесячном запрете на импорт горючего из России в Казахстан по железной дороге был опубликован на портале электронного правительства.