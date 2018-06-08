GM Uzbekistan рассматривает возможность организации сборки в Казахстане моделей Cobalt и Spark, сообщает Podrobno.uz.

«Мы намерены расширять свою действующую производственную площадку в Кустанае. Сейчас здесь производится Nexia (R3). В дальнейшем планируем организовать здесь сборку моделей Cobalt и Spark. Почему мы это делаем? Настало время представить более широкую линейку на рынке Казахстана», – отметил глава компании «Узавтосаноат» Умиджан Салимов.

По его словам, для запуска производства этих двух моделей осталось решить два вопроса. Во-первых, заметил он, необходимо тщательно просчитать экономическую целесообразность проекта. Второе направление – это довести Cobalt и Spark до необходимых технических требований, предъявляемых на рынке Казахстана.

«Сейчас мы прорабатываем эти вопросы, в том числе с органами сертификации Казахстана. Эти машины показали себя хорошо на экспортных рынках, на них есть достаточно высокий спрос, поэтому есть у них будущее и в Казахстане. Ну, а выпускаемая модель R3 является одной из самых популярных на рынке этой страны», – отметил он.

Напомним, что ранее посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев заявлял, что по итогам этого года узбекский автопроизводитель доведет выпуск авто под брендом Ravon в Кустанае до семи тысяч.

Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan остаются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon. На сегодняшний день GM Uzbekistan производит восемь моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте. Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Damas и Labo.