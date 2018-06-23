В Туркестанской области в поселке Карабулак Сайрамского района было зарегистрировано покушение на убийство. В частный дом ночью проник неизвестный и, по словам потерпевшей пожилой хозяйки, попытался ее поджечь.

«Этот мужчина проник в дом ночью. У него с собой был нож. Он приставил его ко мне и приказал закрыть глаза. Угрожал, что если открою, то он меня убьет. Потом плеснул на меня бензин, поджег его. Я просила не поджигать, потому что в комнате был маленький ребенок. Но он сказал, что только поэтому, что здесь ребенок, он не сжигает здесь все. И напомнил, что в прошлом году уже поджигал в нашем доме другую комнату. Потом он ушел», — рассказала пострадавшая.

Когда мужчина скрылся, женщина стала звать на помощь. На ее зов откликнулась внучка. Она и оказала бабушке первую помощь.

«Ночью я проснулась от криков бабушки и увидела, что на ней горит одежда и волосы. Я быстро сняла платье и потушила огонь на голове. Потом позвала на помощь родителей, которые спали в соседнем доме», — рассказала девочка.

Женщину родственники отвезли в больницу, где ей оказали медпомощь. Как рассказывает пострадавшая, точно такое же нападение на себя она пережила в прошлом году. Неизвестный пытался ее сжечь. Но тогда ему это не удалось. Как и не удалось задержать злоумышленника.

Этот случай взят на особый контроль полицейскими. Ведется досудебное расследование.