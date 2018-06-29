В Центральном парке Шымкента восстановлен спортивный комплекс.

Не так давно постоянные посетители Центрального парка пожаловались на сломанные детские горки. И их голос был услышан. Горку заменили. Теперь в парке появился целый спортивный комплекс. Специалисты коммунальных служб города надеются, что он подарит массу приятных впечатлений самым маленьким посетителям парка.

Шесть лет назад этот парк пережил второе рождение. И сегодня Центральный парк Шымкента — одно из самых популярных мест отдыха горожан.

Относительно недавно парк был другим. Были здесь площадки, на которых возвышались аттракционы – «Лодки», «Ромашка», «Цепочка», а уже если говорить о далеком прошлом, то здесь было даже «Колесо обозрения». Первым аттракционом, который был демонтирован, стало деревянное «Чертово колесо».

Остальные аттракционы еще много лет служили людям верой и правдой. Но в 90-х ремонт и профилактические работы на аттракционах практически не проводились. Потому-то и было принято решение о полном демонтаже всех без исключения аттракционов парка, прежде всего, этого требовали правила безопасности отдыхающих.

Потом парк буквально оккупировали всевозможные кафе. Дым от мангалов стоял коромыслом, а музыкальные динамики хрипели от натуги.

Еще до реконструкции из парка исчезли аттракционы. Следом — решетки, которые огораживали парк по всему периметру и все коммерческие объекты.

На входе с проспекта Тауке хана отдыхающих стал встречать новый красивейший фонтан. Появились дорожки для прогулок, были установлены скамейки, на которых традиционно собирались любители шахмат.