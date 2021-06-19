У мероприятия символичное название «Салем, соседи».
От желающих принять участие в мастер-классах по керамике и рисованию, танцам, в семейных спортивных соревнованиях нет отбоя.
Можно разукрасить готовый рисунок, а можно создать свой.
Центральная аллея Центрального парка превратилась в настоящий Арбат.
А еще в парке можно собрать робота.
Магнитная аппликация шедевров мировой живописи привлекла не только детей, но и взрослых.
А еще стоит в парке величественный волк из обычных машинных шин.
И даже кресла и столы в кофейной лавке сделаны из того же материала.
Есть инсталляции, которые могут осмыслить только взрослые.
Ну, и конечно, концертная программа.
Кстати не возбраняется приносить с собой еду и, устроившись на газоне, приятно отдохнуть семьей.
20 июня праздничная программа будет продолжена.
Ирина Казорина
Фото и видео Владимира Соколова