У мероприятия символичное название «Салем, соседи».

Вот такая обширная программа.

От желающих принять участие в мастер-классах по керамике и рисованию, танцам, в семейных спортивных соревнованиях нет отбоя.

Можно разукрасить готовый рисунок, а можно создать свой.

Вся цветовая палитра.

Центральная аллея Центрального парка превратилась в настоящий Арбат.

А еще в парке можно собрать робота.

Магнитная аппликация шедевров мировой живописи привлекла не только детей, но и взрослых.

А еще стоит в парке величественный волк из обычных машинных шин.

И фигуристы из тех же шин.

И даже кресла и столы в кофейной лавке сделаны из того же материала.

Есть инсталляции, которые могут осмыслить только взрослые.

Ну, и конечно, концертная программа.

Кстати не возбраняется приносить с собой еду и, устроившись на газоне, приятно отдохнуть семьей.

20 июня праздничная программа будет продолжена.

Ирина Казорина

Фото и видео Владимира Соколова