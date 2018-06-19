В список исторических мавзолеев Казахстана вошли известные сооружения Ходжа Ахмеда Ясави, Жошы Хана, Карахана и Айша-Биби. Посетители виртуально смогут ознакомиться с уникальными местами Казахстана с помощью новейших технологий, сообщает primeminister.kz.

«Оцифрованные объекты мы сможем демонстрировать всему миру. Люди из любой точки мира могут видеть не просто 3D, а почувствовать настоящий эффект присутствия», — сказала А. Райымкулова.

По словам вице-министра, в Казахстане впервые были оцифрованы в 3D-формате мавзолеи Ходжа Ахмеда Ясави и Карахана.

«Создана интерактивная виртуальная карта по сакральным объектам общенационального и локального значения с подробным описанием и 3D-турами», — подчеркнула вице-министр А. Райымкулова.

Кроме того, ведется работа по оцифровке данных библиотечного фонда и исторических документов, где одним из новшеств проекта станет объединение всех баз данных библиотек Казахстана.

Планируется, что все оцифрованные данные будут доступны на портале e-Сulture, который ориентирован на формирование мультимедийного фонда достижения культуры, сети виртуальных 3D-платформ, создание электронных туристских гидов и экскурсии по культурным объектам Казахстана, отражающий все элементы культуры жизни страны.

Для того, чтобы популяризовать сакральные объекты, ведомство на местах создаст визит-центры. На сегодняшний день они подготовлены в таких историко-культурных музеях-заповедниках, как «Улытау», «Отрар» и «Танбалы».

По сообщению Министерства культуры и спорта, создание подобных музеев-заповедников позволит сохранить уникальные памятники культуры, повысить конкурентоспособность по привлечению туристов, обеспечить необходимые условия для осуществления научно-исследовательских, археологических, просветительских и образовательных программ.

Отметим, что цифровизация сферы культуры проходит в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан», которую в декабре прошлого года утвердил глава государства. Успешная реализация госпрограммы позволит Казахстану войти в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира к 2050 г.