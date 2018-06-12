В Шымкенте мешок сахарного песка весом в 25 кг теперь стоит 5 650 тенге, еще совсем недавно его можно было купить за 4 750.

По улице Толе би возле Верхнего рынка торговля свежими ягодами и фруктами идет полным ходом. С ведрами абрикосов пришла торговать и Любовь Пасынкова. Пенсионерка рада бы сама закрыть варенье или компот.

«Да, сахар дорогой, — говорит Любовь Пасынкова. — Все продают по полторы тысячи, а я дам и за 1300 и 1200 тенге. Быстрее продать надо. Жарко сегодня. Да и здоровья нет».

Рядом черешней торгует жительница села Алишер Толебийского района. Мархамат Исманова уверена, что продаст до обеда: «Вот продам черешню и сразу куплю сахар. Хоть и дорогой, придется покупать. Ведь внуков много, на зиму варенье будем варить».

Еще в начале года мешок сахара, весом 25 кг, можно было купить по цене 4 750 тенге. Сейчас он стоит 5 650. Килограмм обойдется в 226-230 тенге.

Олеся Ломаева, жительница города: «Пришла на базар, купила 3 килограмма сахара. Один кг стоит 230 тенге, очень дорого».

У продавцов оптового рынка свои прогнозы. Цена на сахар может еще повыситься, ведь лето только началось. Да и официальная статистика за май распространила информацию, что сахар подорожал на 5,9 процента. Так что рынок сам регулирует цены. Машину социально-предпринимательской корпорации стабилизационного фонда Шымкента с лета не видно. Продукция по социальной цене сбивала цены даже на сахар, уверяют здесь.

Шынар Оразова