Завершено расследование в отношении Нурдаулета Толегенулы, ранее занимавшего пост начальника миграционной полиции ЮКО.

Материалы переданы в Аль-Фарабийский районный суд.

Председательствующий по делу судья Еркебулан Тулешев назначил главное судебное разбирательство на 25 июня. Дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании на русском языке.

Нурдаулет Толегенулы обвиняется в попытке мошенничества в особо крупном размере и пособничестве дачи взятки. В настоящее время он находится под стражей в следственном изоляторе Шымкента. На суд полковника будут доставлять под конвоем. Известно, что Толегенулы, задержанный в апреле этого года, полностью признает свою вину.

Данил Шемратов