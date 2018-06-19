Фестиваль йоги пройдет в Шымкенте.

С 2015 года ежегодно 21 июня отмечается Международный день йоги, установленный Генеральной Ассамблеей ООН.

В этом году впервые в Шымкенте при поддержке акимата Южно-Казахстанской области, посольства Республики Индии в Казахстане, Министерства Аюрведы, йоги и натуропатии, Юнани, Сиддха и гомеопатии (Республики Индия), при участии всех студий йоги Шымкента этот день планируется отметить в формате фестиваля Yoga fest Shymkent-2018.

Приглашаем всех желающих на фестиваль 23 июня на площадь Аль-Фараби в 18:00. Вход бесплатный!