За 10 лет на территории Шымкент-сити возведут комфортное жилье по технологии «умный дом».

В Шымкенте будут построены 5500 «умных» квартир. Соответствующий меморандум был заключен между СПК «Шымкент», акиматом города и южно-корейской компанией «Highvill».

Крупнейший на сегодня инвестор планирует за 10 лет построить на территории Шымкент-сити только комфортное жилье по технологии «умный дом». Общая площадь застройки составит 51,5 га. При этом только на первоначальном этапе инвестор планирует вложить около 160 млрд. тенге.

Заместитель акима Шымкента Габит Мауленкулов выразил надежду, что компания с мировым именем завершит строительство первого проекта за 5 лет и отметил, что меморандум стал итогом большой работы:

«По поручению акима Шымкента Нурлана Сауранбаева переговоры с руководством компании «Highvill» велись на протяжении почти семи месяцев. И сегодня – исторический шаг – мы заключаем меморандум.

В рамках меморандума акимат Шымкента предоставляет инвестору землю под застройку – это 51,5 га на территории «Шымкент сити». А после внесения изменений в общую концепцию «Шымкент сити» на его территории будет возводиться не только социальное, но и бизнес — жилье первого и второго классов».

В свою очередь, генеральный директор компании «Highvill-Kazakhstan» Канг Джон-Дэ отметил, что Шымкент, третий мегаполис Казахстана, интересен компании как площадка, где можно будет воплотить лучшие наработки:

«Наша компания в строительном бизнесе с 2004 года и весь опыт, накопленный за все эти 14 лет, мы планируем воплотить в домах, которые будем возводить на территории города в комплексе «Шымкент-сити».

Директор АО НК «СПК-Шымкент» Айтмухамбет Алдажаров добавил:

«Это – долгожданное событие. Мы приложили немало сил к его реализации и нам очень приятно, что компания «Highvill» привносит новые стандарты в понимание качества жилья».

Добавим, жилой район «Шымкент сити» расположен в северной части города. Он будет состоять из 12 кварталов. Здесь будут сосредоточены объекты малого и среднего бизнеса, торгово-развлекательные центры, поликлиники, парк, аллеи и зоны отдыха.

Стоит отметить, что компания «Highvill», основанная в 1989 году, обладатель многочисленных наград за заслуги на корейском и казахстанском строительном рынках.

Имеет награды от «NF Housing» — «Лучший бренд», неоднократно получала гран-при в номинации за благоустройство города Тэгу, президентские премии за лучшую квартиру, награждалась, как самый популярный в Корее бренд жилья. В 2000 году компания «Dongill Highvill» стала одной из ведущих на рынке жилищного строительства в Республике Корея.

Компания «Highvill» продвигает новое представление о жилье, сочетающем комфорт и инновации. «Highvill» считает, что дома должны впечатлять, объединить в себе самые современные решения и способствовать позитивному восприятию у жителей.

Саида Турсуметова