ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента» объявляет о проведении общественных слушаний по рабочему проекту «Строительство улицы Богет (продолжение улицы Дамбовая)».

Общественные слушания пройдут 20 июля 2018 года (начало – в 11.00) по адресу: город Шымкент, улица Тыныбаева, актовый зал аппарата акимата Аль-Фарабийского района.

С материалами общественных слушаний и рабочим проектом «Строительство улицы Богет (продолжение улицы Дамбовая)» можно ознакомиться и внести свои предложения по адресу: город Шымкент, улица Тыныбаева, 49, каб. 104 или на электронный адрес shymdor.kz@mail.ru.