Необычный флешмоб «Зажги с миллионом» прошел в Шымкенте. Судя по реакции погоды, она тоже решила принять участие в этом мероприятии.

Правда, начиналось все совсем пессимистично. Сильный ветер, пронесшийся над городом, принес с собою ливень и град. К счастью, на этом капризы природы приостановились.

А представители организаторов призывали всех прийти на площадь Ордабасы, чтобы все же принять участие во флешмобе.

«Ребята, посмотрите, здесь нет дождя, только ветер дует, так что все нормально», — призывала в сети инстаграм @dianochkamirsiyeva.

Тех, кто таки рискнул, и таки пришел на площадь Наурыз, оказалось немало – более двух тысяч человек. Все вместе они выпустили в небо китайские фонарики. А так как существует традиция загадывать желания, выпуская в небо фонарик, можно предположить, что теплых и добрых пожеланий в этот вечер было немало.

Всех, кто уже выпустил в небо фонарик, «разогревала» зажигательная музыка.

Можно смело сказать, что природа не осталась в стороне и приняла самое активное участие в шымкентском флешмобе. Всполохи молний добавили сияния. В общем сегодня вечером вместе с шымкентцами природа «зажигала» по полной.

Ну а после того, как в небо был выпущен последний фонарь, начался дождь. Сначала ласковый, небольшой, словно давая фонарикам как можно больше «поплавать» над Шымкентом.

К слову, эта акция стала и большой экоакцией – после флешмоба горожане дружно собрали за собой мусор. Так что сотрудникам коммунальных предприятий осталось лишь собрать все кучи в одну и вывезти все, что осталось.

Фото предоставлено пресс-службой акимата г. Шымкента 1 из 21

Саида Турсуметова