Шымкенцев возмутил флешмоб, устроенный возле областного противотуберкулезного диспансера.
Врачи ровно в полдень вышли, чтобы почтить память погибших от коронавируса минутой молчания.
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Опубликовано Шакиром Умаровым Понедельник, 13 июля 2020 г.
«В Шымкенте День траура превратили во флешмоб с участием медиков. Это явная дискредитация установок Президента. Надо немедленно увольнять организаторов».
Только в трех точках с соблюдением санитарныx норм проводилась траурная церемония- минута молчания. У главного флага в Туркестане — там были полицейские, у городской поликлиники стоял административный персонал, у областного акимата память умерших почтил аким области и аппарат. При этом главный врач областного туберкулезного диспансера в Шымкенте проявил не нужную инициативу и вывел весь коллектив (врачей, медсестер) больницы на дорогу. Считаю, что отрывать врачей от их прямых обязанностей в столь сложное время, мягко говоря, преступное самоуправство. После разбирательств он будет привлечён к ответственности, — объяснил акцию Калкаманов.
А сами врачи утверждают, что это было их добровольное решение: среди погибших от коронавируса есть их коллеги и родственники.
Отметим, что подобные акции проводились и в других городах Казахстана, в частности, в Актобе и Нур-Султане.