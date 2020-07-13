Только в трех точках с соблюдением санитарныx норм проводилась траурная церемония- минута молчания. У главного флага в Туркестане — там были полицейские, у городской поликлиники стоял административный персонал, у областного акимата память умерших почтил аким области и аппарат. При этом главный врач областного туберкулезного диспансера в Шымкенте проявил не нужную инициативу и вывел весь коллектив (врачей, медсестер) больницы на дорогу. Считаю, что отрывать врачей от их прямых обязанностей в столь сложное время, мягко говоря, преступное самоуправство. После разбирательств он будет привлечён к ответственности, — объяснил акцию Калкаманов.

А сами врачи утверждают, что это было их добровольное решение: среди погибших от коронавируса есть их коллеги и родственники.

Отметим, что подобные акции проводились и в других городах Казахстана, в частности, в Актобе и Нур-Султане.