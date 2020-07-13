флешмоб
Фото К. Подушкина

Шымкенцев возмутил флешмоб, устроенный возле областного противотуберкулезного диспансера.

Врачи ровно в полдень вышли, чтобы почтить память погибших от коронавируса минутой молчания.

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Опубликовано Шакиром Умаровым Понедельник, 13 июля 2020 г.

«В Шымкенте День траура превратили во флешмоб с участием медиков. Это явная дискредитация установок Президента. Надо немедленно увольнять организаторов».

«В 40 градусов жары. При полнейшем цейтноте времени. Врачи должны стоять на улице» — такие оценки флешмобу дали пользователи соцсетей.
Как выяснилось аналогичный флешмоб прошел и возле областной клинической больницы.
В горздаве Шымкента пояснили, что эти медицинские учреждения подчиняются управлению здравоохранения Туркестанской области.
В свою очередь на критику пользователей сетей ответил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Только в трех точках с соблюдением санитарныx норм проводилась траурная церемония- минута молчания. У главного флага в Туркестане — там были полицейские, у городской поликлиники стоял административный персонал, у областного акимата память умерших почтил аким области и аппарат. При этом главный врач областного туберкулезного диспансера в Шымкенте проявил не нужную инициативу и вывел весь коллектив (врачей, медсестер) больницы на дорогу. Считаю, что отрывать врачей от их прямых обязанностей в столь сложное время, мягко говоря, преступное самоуправство. После разбирательств он будет привлечён к ответственности, — объяснил акцию Калкаманов.

А сами врачи утверждают, что это было их добровольное решение: среди погибших от коронавируса есть их коллеги и родственники.

Отметим, что подобные акции проводились и в других городах Казахстана, в частности, в Актобе и Нур-Султане.

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