В Толебийском районе полным ходом идут работы по устранению ям на дорожном покрытии.

В настоящее время работы завершены на 12 внутрирайонных дорогах. В ремонте задействованы пять единиц техники и 22 работника ГКП «Жарық жолдар» районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

На 74 процента проведена опашка вдоль дорог, благодаря которой придорожные поля будут защищены от пожаров. В июле-августе планируется провести выравнивание дороги на центральной улице Ленгера.