Областной Комитет коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) провел круглый стол на тему «Работа не для всех». Активисты озабочены ситуацией на рынке труда.
Молодые не могут устроиться на работу по специальности, так как в компании требуются специалисты с трудовым стажем. Те же у кого есть стаж, не могут трудоустроиться по причине предпенсионного возраста. С таким положением дел коммунисты не хотят мириться, говорят: если так будет продолжаться, молодежь покинет страну. А люди предпенсионного возраста не смогут обеспечить себя.
После обсуждения был принят ряд предложений. В частности, внести предложение о снижении пенсионного возраста для женщин. Сейчас в Казахстане это 63 года. По их мнению, занимавшаяся воспитанием детей, работающая женщина теряет здоровье.
Шынар Оразова