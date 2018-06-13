В мае этого года в отдел полиции Сарыагашского РУВД с заявлением обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестные лица совершили кражу из его магазина.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что воришки проникли в магазин потерпевшего и похитили деньги и различный товар. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОП Сарыагашского РУВД по «горячим следам» задержали двух подозреваемых, жителей ЮКО, которые признались в содеянном.

Следствием установлено, что задержанные оказались причастны к еще нескольким кражам чужого имущества. Все кражи злоумышленники совершали по одной и той же схеме.

Пользуясь отсутствием людей, в ночное время молодые люди взламывали замки проникали в магазины и похищали деньги и другие ценные вещи. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 300 тысяч тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты. Полицейскими выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных фактов краж чужого имущества.

Полицейские ЮКО рекомендуют жителям области соблюдать меры предосторожности во избежание преступных посягательств на свое имущество.

В магазинах и в домах необходимо установить надежные решетки, охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. Ценные вещи и деньги стоит хранить в укромных местах вдали от посторонних глаз.

Если же вы стали очевидцем или жертвой краж чужого имущества, то стоит незамедлительно обращаться в полицию по телефону «102».