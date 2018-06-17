Лето на юге — это жара, еще раз жара и хроническое желание и взрослых и детей отправиться из бетонных джунглей города на природу. Выбор для такого отдыха в ЮКО огромный. Есть большие и маленькие реки. Есть огромная Сырдарья, есть горные с ледяной водой и быстрым течением.

Именно к воде в выходные дни устремляется огромное количество горожан. И как важно, чтобы домой все вернулись живыми и здоровыми. Но как показывает хроника прошлого купального сезона и начало нынешнего купание, рыбалка оборачиваются трагедией на воде. Только за сутки в Казахстане зарегистрировано 3 случая гибели людей на воде, из них 2 случая во время купания в необорудованном месте и один случай во время рыбной ловли.

В этом году на водоемах страны погибло уже 35 человек, из них 15 детей.

Причины по которым люди тонут не меняются годами. Они как прописные истины, вечны.

Люди купаются в необорудованных для этого местах, да еще и в нетрезвом состоянии. А будучи под градусом совершают марш-броски, явно переоценивая свои силы и свое состояние.

Но куда страшнее, когда взрослые, утратив бдительность, выпускают из поля зрения детей. А ведь ребенку, чтобы упасть в воду, достаточно нескольких секунд. Вот только, что он крутился возле родителей и раз и пропал.

Дети тонут не только, отправившись с родителями на пикник. Большую опасность представляют каналы, арыки рядом с домом, и даже бассейны. И не важно, стационарный ли этот бассейн, или популярные нынче «колокольчики» или каркасные. Даже они на своих бортах имеют предупреждающие знаки. В том числе и тот, что без присмотра взрослых детям в них делать нечего.

А, чтобы обезопасить себя и ребенка достаточно лишь ограничить доступ к бассейну, либо не пожалеть денег и купить специальную крышку по размеру бассейна (это касается надувных и каркасных конструкций).

Каникулы только начались. Лето еще не в самом разгаре. Но напомнить элементарные правила поведения на воде, просто необходимость.

При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:

— входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

— прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

— нырять в непроверенных и необорудованных местах;

— заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

— плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

— приближаться к судам;

— загрязнять и засорять водоемы;

— оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

— подавать крики ложной тревоги;

— взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

— входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Часто происходит и так. Люди бросаются спасать тонущих, но из-за того, что не знаю правил спасения на воде, сами идут на дно вместе с пострадавшим. Запомните, подплывайте к человеку только сзади, а если он начал карабкаться на вас, то опускайтесь под воду.

КЧС разместил на своем сайте видеоролики, которые расскажут как правильно оказывать первую помощь при утоплении.

Смотрите и запоминайте.

Ирина Казорина