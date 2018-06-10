По оценкам ЮНИСЕФ, в течение последних 10 лет в результате семейных конфликтов погибли 2 млн. детей, а 6 млн. детей получили травмы и стали инвалидами

Лето. Раннее воскресное утро во дворе городской многоэтажки. Сонную безмятежность дома нарушают восторженные крики детей, катающихся на скейтбордах. В такое время суток им раздолье – нет машин, прохожих, значит, можно, не отвлекаясь, рассекать на длинных дистанциях.

Ах, сколько же при этом эмоций! Да они просто зашкаливают… Вслед за ними во двор высыпали совсем «мелкие» – но эти больше в песочнице, да на качелях. Взрослых при хорошем раскладе не видно-не слышно до самого обеда, а то и ближе к ночи. Тогда двор оглашается зазывными возгласами предков: «Ерасыл, Айка, домой!», «Артем! Где тебя носит, бродяга?»

А в будние дни, когда мамы и папы на работе, дети вообще предоставлены сами себе. Они собираются в маленькие стайки и находят себе приключения на одно место: бегут на речку, пробуют в подвалах бычки от сигарет…

Смотришь на это со стороны и удивляешься: как у родителей этих детей душа на месте? Ведь их отпрыски могут упасть-разбить в кровь коленки, напороться на гвоздь-стекло, арматурину. Они могут попасть в поле зрения педофила, упасть в канаву, в речку, септик, задеть своим тельцем оголенный электропровод… Угодить под колеса автомобиля, им могут в глаз заехать камнем, пулькой, петардой, веткой поцарапать…

Их может цапнуть бродячий пес или они подхватят от опекаемой дворовой кошки какую-нибудь заразу – от лишая до глистов. Есть еще один вариант печального расклада – детские-подростковые разборки, после которых порой и до суицида недалеко.

Я вовсе не сгущаю краски. Если с вашими детьми ничего ужасного не произошло, это прекрасно – вы счастливейший человек. Но так складывается далеко не у всех. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть хронику происшествий последних дней – ежедневно у нас в городе, стране, мире гибнут дети – выпадают из окон, тонут в воде, попадают под колеса авто, становятся жертвами сексуальных маньяков и так далее.

Приведу лишь несколько из них. В мире почти каждая третья девочка-подросток в возрасте от 15 до 19 лет стала жертвой эмоционального, физического и сексуального насилия. По оценкам ЮНИСЕФ, в течение последних 10 лет в результате семейных конфликтов погибли 2 млн. детей, а 6 млн. детей получили травмы и стали инвалидами.

К чему весь этот разговор? К тому, что своих детей, коль мы дали им жизнь, надо опекать, заботиться о них, занимать их досуг полезными и познавательными делами.

Надо готовить детей ко взрослой жизни, а для этого в них нужно ВКЛАДЫВАТЬСЯ – и духовно, и материально, не жалея для этого ни времени, ни сил. И тогда эти инвестиции точно не пропадут, принесут ожидаемый результат – ваш ребенок вырастет нормальным человеком. Будет здорово, если вы станете или уже стали для своих детей настоящими мудрыми наставниками. Бывает, что это не получается.

Быть может, вам самим чего-то недодали в детстве… Значит, пришла пора прервать цепочку равнодушия, безразличия, с которым вам когда-то пришлось столкнуться. Простите за это своих родителей, близких, возможно, они попросту и не знали иных методов воспитания: как их растили, так и они вас.

Мне до сих пор памятен фрагмент из книги писательницы Марии Арбатовой «Мне 40 лет». В детстве она попала в санаторий для детей, переболевших полиомиелитом. Обстановка в нем была наисуровейшей. Окружение – больные озлобленные дети. Однажды дети устроили Маше бойкот, а потом и накостыляли в прямом и переносном смысле «белой вороне».

После этого случая девчонка сбежала из интерната домой. Там после объяснений ей продезинфицировали и заклеили пластырем раны. Выслушав жалобы дочери, родители покачали головами и сказали, что коллектив не бывает не прав. И хорошо бы подумать и исправиться… «Но я ведь ничего не сделала!» – завопила девочка. «Но других ведь не били», – ответила мама.

… Любите своих детей. Без оглядки на мнение коллектива, соседей, окружающих. Любите их разных – послушных, строптивых, капризных. И даже не просто любите, а делайте все возможное, чтобы они чувствовали это.

Давно доказано, что воспоминание о своем счастливом детстве защитит ваших детей от суровой взрослой жизни, с которой они непременно столкнутся лоб в лоб. Это своеобразная подушка безопасности. Писатель Владимир Набоков дал по этому поводу замечательный совет: «Балуйте своих детей. Ведь вы не можете знать, что их ожидает в жизни».

Впереди лето – три месяца поры, которая только вашими усилиями может стать самой счастливой для ваших детей.

Фарида Шарафутдинова