В Шымкенте парк на месте бывшего мусорного полигона может пополнить ряды объектов-долгостроев.

По словам заказчика, подрядчик — ТОО «Нуртаныстрой» не выполнил своих обязательств в полной мере. Из 536 млн тенге, предусмотренных на строительство, 210 млн подрядчик уже получил и использовал. Хотя на эту сумму он должен был построить две автостоянки, проложить тротуары, провести освещение и посадить «зеленый пояс», но последнего здесь как не было, так и нет.

Поэтому отдел ЖКХ приостановил выделение следующего транша в 300 млн тенге. Подрядчик долгостроя сейчас занят работой над собственными ошибками. Так или иначе этот вопрос теперь будет решаться в суде.