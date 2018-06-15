В поселке Карасу Сайрамского района был обнаружен труп 20-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти — на теле женщины были обнаружены свежие синяки и ссадины, передает NUR.KZ.

Как установила судмедэкспертиза, причиной смерти стало то, что женщина утонула. Однако, в связи с имеющимися признаками насилия, полицейские заподозрили убийство. В ходе выяснения обстоятельств под подозрение попал гражданский муж утонувшей.

Уже на первом допросе он признался и пояснил, что предложил своей сожительнице ехать на север по программе молодых переселенцев. Однако женщина отказалась. Прямо на улице между ними возникла ссора, переросшая в драку. В ходе борьбы и парень и девушка свалились в канал.

Как утверждает сам подозреваемый, ему удалось выбраться из воды, а девушка, стремясь скрыться от него, якобы уплыла по течению.

Суд выдал санкцию на арест подозреваемого по обвинению в умышленном убийстве.