Мактааральский районный суд выдал санкцию на содержание под стражей сроком на 2 месяца (на период следствия) в отношении несовершеннолетнего жителя 2000 года рождения, сообщает nur.kz.

Подросток обвиняется органами следствия Мактааральского РОВД в совершении преступления предусмотренного частью 2 пункты 9, 14 статьи 99 УК РК (Убийство из хулиганских побуждений заведомо несовершеннолетнего лица).

По данным обвинения, 7 июля в 19 часов обвиняемый из хулиганских побуждений произвел один выстрел из обреза в ногу своего сверстника.

Ранением у пострадавшего была повреждена венозная артерия на ноге. Несмотря на то, что он был срочно доставлен в больницу, спасти парня не удалось – в тот же день он скончался.

По предварительным данным, ссора между молодыми людьми произошла из-за денежного долга – младший брат убитого был должен 3 тысячи тенге обвиняемому.