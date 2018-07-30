30 автобусов, которые будут обслуживать три социально-значимых маршрута, презентовали в Шымкенте

В ходе презентации глава Шымкента Габидулла Абдрахимов отметил, что Шымкент приобрел статус города республиканского значения и требования к пассажироперевозкам с каждым днем все выше.

В конце 2017 г. аппарат акимата, оставив на стоянках служебный транспорт, месяц пользовался только общественным. В итоге был составлен перечень важных вопросов по общественному транспорту.

И один из них – обеспечение транспортом населенных пунктов, удаленных от центра города, по так называемым нерентабельным направлениям. С этой целью в городе было разработано 10 социально-значимых маршрутов. И сегодня мы презентуем городу 30 новеньких автобусов, которые будут обслуживать три таких маршрута. Кроме того, ТОО «T-bus» компании пообещало привезти в город еще 70 таких же автобусов.

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Отметим, сейчас услуги пассажироперевозок городу оказывают 26 компаний. Более 1100 автобусов сегодня обслуживают 70 маршрутов.

К слову, сейчас в городе ведется большая работа по обновлению автопарка.