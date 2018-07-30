30 июля судебные исполнители приступят к исполнению решения суда. В этот день по ул. Толе би будут сносить 34 киоска и торговых лавок.

Это первый шаг к наведению порядка по улице, ведущей к Верхнему рынку. Однако это последствия, с которыми сегодня приходится бороться акимату. О верховенстве судебного решения над законом говорили сегодня в ходе брифинга по вопросам стихийной торговли.

Акимат Шымкента в очередной раз вступает в бой со стихийной торговлей. Назвать этот бой неравным сложно – на стороне местного исполнительного органа и судебное решение, и судебные исполнители, и целый штат правоохранителей. Последние, к слову, обещают стоять до конца, но обеспечить исполнение судебного решения о сносе 34 торговых палаток.

«Есть судебное решение и мы обеспечим его исполнение. Это наша обязанность», — говорит руководитель отдела полиции Аль-Фарабийского района Сейтхан Сейтжомарт.

Вот только непонятно почему несколько лет назад правоохранители почему-то не столь рьяно следовали другой своей непосредственной обязанности – выполнении норм закона. Ведь стихийная торговля противоречит закону, и начни они борьбу со стихийными торговцами своевременно, она не разрослась бы как снежный ком. Но правоохранители с такой постановкой вопроса категорически не согласны.

«Мы совместно с акиматом работали, постоянно проводили рейды. Вы и сами сейчас сказали, что торговля должна проводиться в строго отведенных местах. А там уже торговые лотки были, мы ждали судебного решения», — пояснил Сейтхан Сейтжомарт.

Вот только в результате работы или вопреки ей вместо нескольких торговцев, когда-то расположившихся за воротами рынка, у нас целая торговая улица – Толе би. К слову, никто из присутствовавших не может дать 100%-й гарантии, что торговцы, не пожелавшие обустроиться на территории того или иного рынка, не вернутся обратно, на свое насиженное годами место. Даже правоохранители.

30 июля в 10 утра начнется снос тех самых торговых рядов, по которым вынесено судебное решение. Как стало известно в ходе брифинга, эти самые ряды и киоски установлены незаконно — у владельцев нет никаких правоустанавливающих документов на них. И снова вопрос — куда смотрели правоохранительные органы?

Саида Турсуметова