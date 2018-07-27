На велосипеде до Ташкента! 79-летний житель Шымкента Кенесбек Сейтимбет на двухколесном транспорте добрался до столицы соседнего Узбекистана.

Больше сотни километров мужчина преодолел за полдня. Теперь он планирует объехать древние города Узбекистана и побывать в исторических местах. К слову, это не первое дальнее путешествие пожилого велосипедиста. За 30 лет увлечения велоспортом, он намотал на своем «железном коне» порядка 20 тыс. километров. А к 25-летию Независимости Казахстана житель Шымкента доехал до Кабула — столицы Афганистана. Тогда ему было 75 лет. Свой нынешний велопробег Кенесбек Сейтимбет посвятил году Узбекистана в Казахстане.

Кенесбек Сейтимбет, житель г. Шымкента: «В зимние месяцы и в жаркий июль, казалось бы, сложно преодолевать дальние расстояния. Но я много занимаюсь спортом, каждый день тренируюсь, поэтому не чувствую усталости. Казахи и узбеки — братские народы, главное для нас — сохранить мир и дружеские отношения».