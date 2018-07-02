Аквапарк мирового уровня! Искупаться в чистейшей, теплой воде, позагорать на шезлонгах — и все это не где-то за границей, а в шаговой доступности.

В самом сердце Шымкента, возле одноименной гостиницы, открылся аквапарк «FONTAN». Отвечающий высоким международным стандартам, за короткое время он стал излюбленным местом горожан и гостей мегаполиса. Все кто побывал здесь однажды, теперь уверены — если отдыхать, то только на «Фонтане»!

Делится впечатлениями Венера Шертаева жительница г. Шымкента: «Здесь так хорошо, мой отдых точно удался! И ездить никуда не нужно. Здесь замечательно купаться, загорать и просто отлично проводить время. Спасибо аквапарк «Фонтан».

Приезжают за отличным отдыхом в новый аквапарк и гости из других городов страны. Когда жительница Алматы Молдир Канжарова узнала об открытии такого крупного аквапарка, не раздумывая, решила провести свои выходные именно здесь. Приехала, отдохнула и не пожалела.

Рассказывает Молдир Канжарова, жительница г. Алматы: «Я здесь уже целый день, и уходить отсюда вообще не хочется. Здесь очень хорошо, приятная обстановка и даже как-то забываешь, что ты находишься в самом центре мегаполиса. Настолько здесь хорошая атмосфера. А водичка какая приятная! Хочется возвращаться сюда снова и снова».

Отметить день работников связи и информации в аквапарке «FONTAN» решили и сотрудники телекомпании «Отырар TV». Своим профессиональным взглядом журналисты оценили всё: от качества бассейнов, дизайна до сферы обслуживания, и… решили проводить здесь каждые выходные .

Бахром Абдуллаев, корреспондент ТК «Отырар TV»: «Вообще здесь очень классно, интерьер и дизайн на высоте, дети в восторге, взрослые тоже не отстают, в общем спасибо за такой классный отдых».

Территория аквапарка занимает 2 гектара. Здесь удобно расположились несколько бассейнов, включающих в себя взрослые бассейны, оснащенные специальным подогревом и огромный бассейн, имитирующий волны океана, не оставит равнодушным ни одного гостя. А еще здесь 7 первоклассных водных горок. Среди них 2 горки, высотой 22 метра — самые высокие в республике, а одна — самая длинная в СНГ.

Среди водных горок в «Фонтане» есть и детские. Хорошо повеселиться и вдоволь накупаться малышня может в большом детском водном городке. Он самый большой в Средней Азии.

FONTAN на своей территории может одновременно вместить 2 тысячи посетителей. Их безопасность — главная цель руководства аквапарка.

«Для обеспечения безопасности наших гостей на территории аквапарка работают 24 наших спасателя, 10 охранников и в целях обеспечения технической безопасности, у нас работают 5 сотрудников, которые каждый час следят за качеством и составом воды», — говорит Даурен Таиров, управляющий директор компании Pioner Group .

До конца лета осталось всего два месяца. Проведите их в свое удовольствие. Аквапарк «FONTAN» находится по адресу: г. Шымкент, пр. Республики, 6 а. Часы работы с 10 утра до 23:00.

Анастасия Новикова