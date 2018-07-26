По мнению московского архитектора Сергея Кузнецова, подражание древней архитектуре негативно скажется на культурной ценности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, передает Sputnik

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов прокомментировал решение властей Туркестанской области отстраивать город в средневековом стиле.

После того, как Шымкент стал третьим в стране мегаполисом, а Туркестан был назначен новым областным центром, в отношении архитектурной судьбы города было принято два принципиальных решения: постройки не должны быть выше мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и новые здания будут подражать стилю XIV-XV веков, когда был заложен и построен мавзолей. «Пусть хоть один город в Казахстане имеет исторический вид», – пояснил глава Туркестанской области Жансеит Туймебаев.

Может ли современный город быть малоэтажным?

Высота мавзолея — порядка 40 метров. Это примерно 12 этажей современного строения, однако здания по плану не должны будут перекрывать вид на ханаку Ходжи Ахмеда Яссауи, а поэтому максимальная этажность будет вполовину от этой высоты.

Российский гость Sputnik считает, что такая идея может быть реализована успешно, и в мире достаточно ярких примерно подобного решения.

«Привязка высоты новостроек к мавзолею вполне осуществима. Небольшая высотность может быть увязана и с компактностью застройки — можно достигать высокой плотности застройки, что важно для города. И это возможно, как показывает опыт Парижа, Берлина», — сказал Кузнецов.

Новый «старый город»: фейк или реконструкция?

Российский архитектор призывает быть осторожнее с тематикой стилистической привязки, которая может навредить подлиннику и даже «обесценить» его.

«Решение неоднозначное. Потому что даже по очень известному документу — Венецианской Хартии, которая описывает отношение к объектам наследия, там написано, что ни в коем случае не надо пытаться новое делать похожим на старое. Это размывает ценность старого — люди начинают путаться», — отмечает главный архитектор Сергей Кузнецов.

Специалист отмечает, что каждая эпоха ценна тем, что ей релевантно. И если бы 100 лет назад кто-то строил дома, подражая древности, эти постройки не имели бы ценности для жителей XXI века.

«Ценно только подлинное. И сегодня создавать вещи в некоем стиле, думая, что мы создаем что-то ценное для потомков — это заблуждение, никто это ценить особенно не будет. Есть смысл создавать актуальное искусство, архитектуру — то, что нам сегодня важно. Поэтому я бы не советовал делать какие-то стилистические подражания. Как показала многолетняя практика, это ничего хорошего в себе не несет, и ценной среды, к сожалению, не формирует», — подчеркивает эксперт.

Вместо того, чтобы пытаться построить средневековый город из материалов XXI века, архитектор предлагает сыграть на контрасте, который сделал бы историческую постройку еще более ценной и величественной.

«Я сторонник того, чтобы искать современный архитектурный язык, который бы выгодно контрастировал с историческим, чтобы зритель никогда бы не спутал и не был введен в заблуждение, когда это построено. Подражание может просто уронить ценность исторической жемчужины», — заключил Кузнецов.

Отметим, что в Казахстане объявлен конкурс на лучшую концепцию генерального плана Туркестана. Победитель получит 20 миллионов тенге или около 58 тысяч долларов.