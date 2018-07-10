Количество несчастных случаев на железнодорожных путях в Шымкенте угрожающе растет. Только в июне в черте города произошло уже три наезда поездов на пешеходов.

А всего с начала года зафиксировано 9 подобных случаев, из них четыре — с летальным исходом. Главная причина трагедий в том, что сами пешеходы не соблюдают элементарных правил безопасности, переходят железнодорожные пути в неустановленных местах, а то и вовсе разгуливают по рельсам в нетрезвом состоянии или в наушниках. Железнодорожники пытаются бороться с этими нарушениями, но их усилия остаются тщетными.

Подробности сухой статистики происшествий на железной дороги шокируют отношением самих пешеходов к зоне повышенного риска, полным пренебрежением элементарных норм и правил безопасности.

На переезде Манкент-Ынтымак отец с 16-летней дочерью переходили полотно в неположенном месте и перед самым поездом. В результате — девушка погибла, мужчина получил тяжелые травмы.

Аналогично на переезде Шымкент-Коргасын, стремясь перебежать перед составом, погиб 35-летний мужчина.

Две недели назад в Манкенте поезд насмерть сбил 17-летнего пастуха, пасшего скот вдоль полотна, при этом слушавшего музыку в наушниках.

Рассказывает о печальных событиях Мурат Бейдалиев, главный инженер Шымкентского отделения магистральной сети: «Люди переходят в неустановленных местах. Железная дорога проходит в черте города.

В 2015 году мы построили дорогостоящие панельные ограждения. Именно на опасных участках: Шымкент-Коргасын, Шымкент-Кзылсай. Общей протяженностью 48 км. Выделили на эти цели более 600 млн тенге. Но на сегодня случаи экстренного торможения и наезда на людей не прекращаются. Происходит хищение и повреждения панельных ограждений».

Стремясь сократить путь люди сокращают свою жизнь, либо лишаются здоровья. Даже ограждения их не останавливают. Панели разбираются целыми секторами.

Мурат Бейдалиев главный инженер Шымкентского отделения магистральной сети: «Вот панельные ограждения, в них имеется 37 технологических проходов. Но в том то и дело, что вот мы стоим на остановке «Химфарм», буквально в 100 метрах от нас имеется нормальный служебный подземный переход, с освещением, полностью безопасный, там чисто. Но люди все равно проходят вот по таким неустановленным проходам».

У жителей, живущих в окрестностях своя логика.

Людмила Садыкова жительница мкр Химфарм: «Очень неудобно. Остановка там, подземный переход там. Когда идешь с базара с двумя сумками, нагруженная. Лишние метры идти не захочешь».

Сотрудники железной дороги стремятся подействовать на сознательность граждан. Призывают их быть более ответственными и к себе, и к своим детям.

Акберен Абдурахманов, ведущий инженер по охране труда Шымкентской дистанции пути: » Мы проводим комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности, предотвращение и профилактику несчастных случаев. Особенно учитываем человеческий фактор — регулярно проводим встречи и собрания с жителями, устраиваем открытые уроки и классные часы в школах. Объясняем правила и законы».

Сотрудники «Темир жолы» также напоминают гражданам и об административной ответственности за нарушения законодательства о железнодорожном транспорте, в частности за переход в неположенном месте. Но главное призывают горожан — не рисковать собственным здоровьем и жизнью.

Данил Шемратов